Erdoğan'ın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak Atatürk çıkışıyla TT oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelenekselleşen sanatçılar ile olan iftarını bu yıl da gerçekleştirdi. Birçok ünlü ismin katıldığı Dolmabahçe'deki iftar programına katılanlar arasında ünlü Youtuber Merve Özkaynak da vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenlediği iftar davetine katılan makyaj ve güzellik bloggerı Merve Özkaynak, tartışma yarattı.
Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan ve 'Atatürk'ün yemek yediği yerde olmak gurur vericiydi.' diyen Merve Özkaynak, bu açıklaması ile twitter'da gündem oldu. TT listesine girdi.
Sanat ve tiyatro alanında ün yapmış birçok davetlinin katıldığı bu özel ve anlamlı geceye sanatçılar akın etti. Fakat iftar yemeğine katılanlar arasında şaşırtan isimler de oldu. YouTuber Merve Özkaynak bunlardan biri oldu. Çoğu kişi Merve Özkaynak'ın orada olmasına bir anlam veremedi.
Birçok takipçisinin 'Senin orada ne işin var, ne alaka şimdi sen orada' yorumlarına maruz kalan ve bazıları tarafından davete katıldığı için linç edilen Merve Özkaynak instagram hesabından bir paylaşım yaptı.