Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi kentsel dönüşümde 5 sorunun yanıtı yeni evleri kim yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında "Yarısı Bizden" isimli kentsel dönüşüm kampanyasıyla 350 bin konutun dönüşeceğini ve 1,5 milyon TL'lik destek verileceğini söyledi. Açıklamalar sonrası kentsel dönüşümde merak edilen soruların cevabı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeni yol haritasını açıkladı. Buna göre Yarısı Bizden kampanyası ile 350 bin konut yenilenecek, rezerv alanlarda 400 bin konut yapılacak ve şehre 100 bin yeni sosyal konut kazandırılacak. İlk yıkım, yapım ve sözleşmeler de dün itibarıyla başladı.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, konuyla ilgili vatandaşın merak ettiği soruların yanıtları şöyle:
1. Kampanyada destek miktarı maliyete göre değişecek mi, sabit mi kalacak?
İstanbul’da her binanın yenilenmesinde maliyetler çok farklı çıkıyor. 2 milyon TL maliyeti olan da var 1.5 milyon TL olan da. Ancak destek miktarı maliyete göre değişmeyecek. Yarısı Bizden kampanyası ile her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek.
2. Kredi ödemeleri ne zaman başlayacak, faiz nasıl hesaplanacak?
Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da uygun şartlarda kredi uygulaması olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE’nin yarısı kadar olacak. Mesela TÜFE yüzde 60 ise yıllık maliyeti yüzde 30 olacak.