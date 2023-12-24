Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi kentsel dönüşümde 5 sorunun yanıtı yeni evleri kim yapacak?

1. Kampanyada destek miktarı maliyete göre değişecek mi, sabit mi kalacak?

İstanbul’da her binanın yenilenmesinde maliyetler çok farklı çıkıyor. 2 milyon TL maliyeti olan da var 1.5 milyon TL olan da. Ancak destek miktarı maliyete göre değişmeyecek. Yarısı Bizden kampanyası ile her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek.