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Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı nedeniyle kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

6 aydır sağlık sorunları yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Girik, Bodrum'da toprağa verilecek.

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Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

Girik, 2019 yılında Posta'ya verdiği röportajda cenazesiyle ilgili vasiyetinden bahsetmişti.

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