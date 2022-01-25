Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı nedeniyle kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
6 aydır sağlık sorunları yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Girik, Bodrum'da toprağa verilecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
Girik, 2019 yılında Posta'ya verdiği röportajda cenazesiyle ilgili vasiyetinden bahsetmişti.