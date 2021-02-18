Erdoğan yasak için tarih verdi! 8 kriteri yerine getiren restoran, kafe ve lokanta açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme için kritik tarihi açıkladı. Türk Standartları Enstitüsü ise restoran kafe ve lokantalarda alınacak kritik önlemleri belirledi. 8 zorunlu önlem maddesini yerine getiren kafe ve restoranlar müşteri ağırlayabilecek. İşte o maddeler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu. Kademeli normalleşmede ilk adımın kafe ve restoranların açılması olacağı belirtiliyor. Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili 8 kriter belirledi. İşte o önlemler...
Müşterilere HS kodu sorulacak
- Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.
- Müşterilerin ateşleri ölçülecek.
- Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.
Paketli şekilde masaya konulacak
- Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.
- Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.
- Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.
- Her masada hijyen ürünleri olacak.
- Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.
Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.