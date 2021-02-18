Erdoğan yasak için tarih verdi! 8 kriteri yerine getiren restoran, kafe ve lokanta açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu. Kademeli normalleşmede ilk adımın kafe ve restoranların açılması olacağı belirtiliyor. Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili 8 kriter belirledi. İşte o önlemler...