Erdoğan ve Bahçeli arasındaki kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Öcalan’la ilgili yapmış olduğu çıkışı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın haberi yoktu, zorunlu bir kabulleniş söz konusu oldu şeklindeki siyasi söylentilere nokta konulması açısından bu kritik görüşme önemliydi.

Geçmişte de olduğu gibi siyasette mesajlar semboller üzerinden verilebilir.

Sayın Bahçeli’nin çıkışından Sayın Erdoğan’ın haberi yoktu,

Sayın Erdoğan’a o nedenle Sayın Bahçeli’ye dair soru sorulmasına izin verilmedi…

Gibi gibi haberler yaptırıldı. Siyasi dedikodu kazanı kaynatıldı.

Oysaki

Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli arasında;

Direkt olarak bir iletişim var.

Arada kimseler yok.

Sadece iki lider ve ülke menfaati var.

Stratejik hareket ediyorlar.

İki liderinde siyasi tarzı ve üslubu gündemi tayin ediyor.

Sayın Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli arasında; hani yıllanmış evlilikler vardır ya her şeye herkese rağmen ayakta kalmış, çocuklar, torunlarla güçlenmiş kök salmış…

Yani pazara kadar değil mezara kadar giden…

İşte o yüzdenle çok güçlü ve başarılılar. Cumhur İttifakının dinamiklerini eğer ki doğru anlarsak Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’yi de doğru anlamış oluruz.

“Gelecek seçimleri değil gelecek nesillerin hesabındayız. Günü kurtarmanın değil geleceği kurgulamanın istikametindeyiz” diyen Bilge liderin sözü çok derin ve anlamlıdır.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan sık sık iç cephenin tahkim edilmesini ifade ediyor. Siyasi okuma doğru yapıldığında ilk manevranın Sayın Erdoğan tarafından yapıldığı görülmektedir.

İkinci hamle

Sayın Bahçeli’nin, Melis’te DEM’lilerin ellerini sıkması, Öcalan’ın terörün bittiğini ve PKK’nın lağvedildiğini açıklaması için Meclis’te, DEM Grubu’nda gelsin konuşsun çağrısı bundan sonra geldi. Burada stratejik aklı, stratejik dehayı görmek mümkündür.

PKK terör örgütüyle kahraman ordumuz amansız bir mücadele yürütürken, Bölge halkına da devletin güven eli uzatılıp o elin tutulmasına izin verilmesi, Milliyetçiliğinin sembol partisi MHP’nin çağrısıyla böyle bir günden oluşturulması çok çok önemliydi. Uzanan devlet elinin kararlılığını gösterir.

Her iki lider siyaseti tecrübeleriyle, siyasi akılla, siyaset üstü bir çıkışla bu güzel ülkemin geleceğini şekillendirdiler.

Özgür Özel Mansur Yavaş’ı Harcadı

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin konser harcamaları hakkında müfettişler görevlendirildi. Sayın Özgür Özel sert bir ifadeyle iktidarın CHP’li belediyeleri çalışmıyor, iş yapmıyor gibi göstermek için operasyonları yaptığını öne sürdü.

Sayın Özgür Özel’in tabi ki CHP’li belediyeleri savunacak. Normal karşılamak gerekir. Fakat aynı Özgür Özel, “Konser organize edilmeden önce haberimiz olmadı. Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın eski eşi. Bu yüzden konser olmamalıydı” ifadesiyle Mansur Yavaş’ı harcamak için yola çıktı. Safını ve kimin yanında durduğunu belli etti.