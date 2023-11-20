Erdoğan 'tehdit etmeyin' dedi

İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da Yahudilere karşı çok büyük bir insanlık suçu işlendi. Milyonlarca Yahudi, Avrupa’da katledildi. 70 yıl öncesinde Nazilerin, Avrupa’nın göbeğinde işlediği katliamın diyeti Ortadoğu’ya ödetiliyor.

Suçu işleyen kendileriyken diyet ödeyen Filistin halkı.

Avrupa geçmişte Yahudilere karşı yaptığı vahşetin suçluluk duygusu yaşarken, İsrail’in Filistin’e yönelik katil politikalarına sınırsız maddi destek vererek yanlarında duruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da yetkililerinin gözlerinin içine bakarak, “Bizim İsrail’e borcumuz yok. İsrail’e borçlu olanlar rahat konuşamıyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik” dedi.

“HOLOKOST ” nedir:

Adolf Hitler liderliğinde Nazi Almanya’sın da, işgal edilen sınırlar içerisindeki yaklaşık 6 milyon Yahudi’nin sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir.

BM Genel Kurulu, 2005 yılında 27 Ocak’ın Uluslararası Holokost Anma Günü olarak kabul etmiştir.

Soykırımın amacı neydi?

Holokost’un temel motivasyonu tamamen ideolojiktir. Nazilere göre “hastalıklı” olan, “insanlığa zarar vermek amacıyla gizlice çalışan” ve “her zaman dünyayı kontrol etmeyi planlayan” Yahudilerin, dünyayı yönetmesi gereken Aryan ırkın önündeki en büyük engeldi ve bu engel ortadan kaldırılmalıydı.

Hitler soykırım planını vakit geçirmeden Naziler tarafından işgal edilmiş, 35 farklı Avrupa ülkesinde hızlıca hayata geçirdi. Soykırım kurbanları Nazi kampında; geldikleri ilk gün ya gaz odalarında boğularak ya da kurşuna dizilerek katledildiler.

Kalanlar ise açlık, hastalık, işkence veya insanlar üzerinde ilâç denemek, onları dondurmak, çocukların gözlerine kimyasallar enjekte ederek göz renklerini değiştirmeye çalışmak gibi tıbbi deneylere kurban ettiler.

Holokost öncesinde sayıları 9 milyonu bulunan Avrupalı Yahudilerin neredeyse üçte ikisi öldürüldü.

Savaş öncesi Polonya’da tahmin edilen Yahudi nüfusu üç milyon 300 bin olduğu, neredeyse 3 milyonunun ise öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Bu korkunç tabloyu Sovyetler Birliği’nde 2,2 milyon,

Çekoslovakya’da 500 bin,

Almanya’da 165 bin,

Avusturya’da 65 bin,

Fransa’da ve Belçika’da 32 bin,

Hollanda ise 100 bin Yahudi takip ediyor.

8 bine yakın Yahudi Türk diplomatlar tarafından kurtarıldı. O cesur diplomatlardan biri de Kurtuluş Savaşı kahramanı, devlet adamı, Atatürk’ün yakın dostu Behiç Erkin’di.

İSRAİL MAŞASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A NE SORDU?

Gazeteci öyle hadsizce sordu ki... Soruları ...

Siz İsrail’i faşistlikle itham ettiniz,

Hamas’a kurtuluş örgütü dediniz,

Yüzlerce İsrailli öldürüldü,

Sizin bu ifadeleriniz Türkiye Almanya ilişkilerine zarar vermez mi?

Savunma sanayisi için 40 tane Euro Fayter isteğiniz var, Almanya bu isteğe olumsuz cevap verirse ne olur?

Bu hadsizlik karşısında duruşunu hiç bozmadan gerekli cevabı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan;

“Bizi tehdit etmeyin. Türkiye Nato’ da ilk 5 ülke içinde. İsrail hastane, klişe ve okulları bombalıyor. Ben bir Müslüman olarak karşı çıkıyorum. Sen bir Hristiyan olarak neden reaksiyon vermiyorsun? Sorular vicdani olsun, insani olsun biz de ona göre cevap verelim. Alman Şansölyesi Olaf Scholz daveti üzerine geldiğimiz ülkede 7 Ekim’den bu yana devam savaş için neler yapabiliriz? 13 bin insanın öldürülmesine nasıl dur diyebiliriz? Bunlar üzerinde çalışacağız. Kaldı ki Hamas ile İsrail’in silah varlığı gücü aynı mı? İsrail’de nükleer silah dahi var, sorsanız yok der çünkü onlar yalanı iyi bilirler”. Dedi.

43 gündür bütün dünyanın gözü önünde vahşice bir soykırım yaşanırken

bu yaşananları görmezden gelen bir kişi, bırakın gazeteci olmayı, insan dahi olamamış demektir.

ENSARİOĞLU’ da GİDİŞATTAN RAHATSIZ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde, kaotik ortamın hızlanarak devam ettiği, istifaların ve küskünlüklerin yaşandığı partisinin şu anki durumundan rahatsız olduğunu ifade etti.

Ensarioğlu, “İYİ Parti’de bulunma amacım partimizin merkez sağa yönelik politikalar oluşturması içindi ama bu süreçte bunun dışına çıkıldığını düşünüyorum. Ben her zaman merkez sağın siyasette güçlü olması gerektiğini savundum. Duruşum hep bu yönde oldu. İdeolojilere saygı duyuyorum ama ayrıştırmalara karşıyım. Merkez sağ demek Türkiye’nin toplamı demektir. Farklılıklar tabi ki olacak, olmalı da. Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepsi benim kardeşim. Tek bayrak ve tek vatan düsturundan şaşılmadığı, taviz verilmediği sürece biz biriz. Bu ülkeye bu millete yazık, çok çektik. İncitmeyelim artık yeter.” Dedi.

Ensarioğlu, İYİ Parti’deki mevcut gidişattan rahatsız olduğunu belirtti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti !

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Beker istifa mesajında, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamaya cağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beker'in istifasının ardından İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısının 42'ye düşeceği ifade edildi.