Erdoğan kürsüye davet etti AK Parti grubu şehit kızını ayakta alkışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Mardin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sonra kürsüyü şehit kızı Gülay Demir'e bıraktı. Gülay'ın sözleri AK Parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasın başında şehit düşen askerler için Fatiha Suresi'ni okudu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Nusaybin şehidi Mehmet Şirin Demir ile ilgili şu sözleri söyledi:
Babasının mezar toprağındaki çiçeği getirdi
Hainler sivilleri hedef aldılar. Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdir. Şimdi önümde gördüğünüz şu saksı onun kabrindeki topraktan alınmış bu saksı yapılmış. Ve kızı da bunu bana getirdi. Ben kızımı da huzurlarınıza davet etmek istiyorum.
Her şehirden yüzlerce kardeşi de var
Kızı Gülay'a bir çiçek hediye etmişti. Gülay kızımıza babası şu ifadesi kullanmış, Gülay da bunu söyleyince gerçekten burada bir Dervişlik yatıyor demiştim. "Yarası olmayanın yari olmaz" Gülay kızımızın bir baba yarası var ama bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden, her şehirden yüzlerce kardeşi de var.
81 vilayetten toprak aldı
Gözü gibi baktığı işte bu çiçeği bize hediye etti. Kızımız 81 vilayetten bu toprakları toplarken babası ona bu ülkenin her yer senin memleketin, vatanına bayrağına sahip çık diye nasihat etmişti. Biz de şehidimizin ve onun biricik kızının emaneti olan birliğimizin, beraberliğimizin sembolü gördüğümüz bu çiçeği evimizin ve kalbimizin en mutena köşesine yerleştirdik. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır.