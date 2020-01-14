Erdoğan kürsüye davet etti AK Parti grubu şehit kızını ayakta alkışladı

Her şehirden yüzlerce kardeşi de var

Kızı Gülay'a bir çiçek hediye etmişti. Gülay kızımıza babası şu ifadesi kullanmış, Gülay da bunu söyleyince gerçekten burada bir Dervişlik yatıyor demiştim. "Yarası olmayanın yari olmaz" Gülay kızımızın bir baba yarası var ama bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden, her şehirden yüzlerce kardeşi de var.