Erdoğan Filistin mitinginde Dünya'ya ne dedi?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İstanbul İl Başkanlığı’nın organize ettiği Büyük Filistin Mitingine yüz binler akın etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşananlardan dolayı İsrail’e sesini yükseltip “İsrail, seni savaş suçlusu ilan ediyoruz” dedi.

Hamas’ın İsrail’e saldırısıyla başlayan savaş tüm vahşetiyle, 24 gündür sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de İsrail tarafından öldürülenlerin yüzde 40’ının çocuk olduğunu açıkladı. Ölen sivillerin sayısı 3 bini çocuk olmak üzere 8 binin üzerindedir. Çocukların öldürüldüğü hiçbir dava meşru olamaz, haklı olamaz.

Dünya’ya medeniyet pazarlayanlar için Müslüman çocuk olmanın hiçbir değeri yok. Çünkü dünyada ki değeri ve güç dengesini; zenginlik ve servet belirliyor.

Filistinlilerin tam 75 koca yıl yaşadıkları acıyı tetikleyen diğer önemli etken, ülkemizin vermiş olduğu desteği diğer Müslüman devletlerin esirgiyor olmasıdır. Filistin’in hiçbir uluslararası ülke desteğine sahip olmamasıdır. Zenginlikleri yok, servetleri yok, güçleri yok, dolayısıyla hakları da yok. Sistem böyle işliyor.

Filistinlilerin en büyük destekçisi Türkiye’dir. Filistin planlı olarak yanlızlaştırılıyor. ABD bir şeyler yapmaya çalışabilecek ülkeleri tehdit ediyor. Masumların canına kıyılırken demokrasi vitrinleri hep boş kalıyor.

Tüm dünyanın gözüne baka baka ;

Sivillerin kaçış alanları kapatıldı,

Siviller savaş alanını terk edemiyor,

Bunun yanı sıra insani yardım alamıyor.

Kasıtlı olarak elektrik, yakıt, gıda ve su verilmiyor.

Tıbbi malzeme olmadığı için, doktorların çocuklara anestezi vermeden ampütasyon yapmak zorunda kalıyor.

Yanık ve yaralı çocuklara ağrı kesici dahi verilemiyor.

Tüm bu yaşatılanlar insan onuruna aykırıdır.

İşte bunlar gibi pek çok sebepten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan “İsrail’i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz” dedi.

Savaş suçları; kanıt ve delilleri sunmak şartıyla devletlerin, Birleşmiş Milletler’in ve STK’ların başvurusu üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde savaş suçlarıyla ilgili dava açılabiliyor.

İsrail’in, Gazze’de savaş suçu işlediği mutlak bir gerçek.

Üç bini aşkın çocuk öldürüldü.

Savunmasız kadınlar, siviller katledildi.

Yerleşim yerleri bombalandı.

Bununla da kalmadı İsrail, hastane, okul, cami ve kilise bombaladı. Fosfor bombası kullanıldı. Bunların hepsi delilli ve ispatlı savaş suçu. İsrail’in 24 gündür yaptığı tüm katliamları bir kanıt niteliğindedir.

Savaş suçu için kanıt arandığında İsrail’in kanını akıtmaya doyamadığı çocuklardan daha büyük bir kanıt olabilir mi?

Gazze’ye şimdiye kadar atılan bomba İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan atom bombasının bir buçuk katına ulaştı.

8 bini aşkın insan katledildi. Günde 400 kişi, her saat başı 15 kişi hayatını kaybediyor. Her 4 dakikada bir insan öldürülüyor.

Bütün bu yaşananlar bir gün bitecek ama intikam yemini eden çocuklarda büyüyecek işte o zaman ; İsrail’li işgalcilere karşı 30 yıl önce kurulan Hamas ideolojisine katılmayı seçenlerin oradan çıkabilmesi için işgale sona verilmesi gerekiyor.

Filistin halkının 75 yıldır talep ettikleri haysiyet ve yaşam hakkı verilmelidir. Akıl hocası ABD bu durumda İsrail’e yumuşak geçişi önermelidir. Daha fazla kıyım yapılmamalıdır.