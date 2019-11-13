Erdoğan ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı! O da cama çıkıp onları selamladı

Anadolu Ajansı

WASHİNGTON'da konakladığı Willard Hotel'in önüne gelen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Otel önünde bekleyenler, "Başkan Erdoğan", "Hulusi Akar, Reis'i buraya getir" sloganları attı. Erdoğan bu sloganlara el sallayarak karşılık verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı. 

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Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı. Burada bekleyenler sık sık slogan atarak Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundular. 

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Sloganlar arasında "Hulusi Akar, Reis'i buraya getir" sözleri dikkat çekti.

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