Erdil Yaşaroğlu ve Begüm Kütük evde sağlık çalışanları için siperlik üretti
Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve oyuncu Begüm Kütük, sağlık çalışanları için evini atölyeye çevirerek 3 boyutlu siperlik üretmeye başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, alkış toplayan bir işe girişerek sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı. Yaşaroğlu ve Kütük çifti, siperliği nasıl yaptıklarını ve bu kararı nasıl aldıklarını anlattı.
Sağlık çalışanlarına destek için ihtiyaç duyulan koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çiftten oyuncu Begüm Kütük, şunları söyledi:
"Türkiye'de 3 boyutlu yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. 3boyutludestek.org sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretebilmek ve onlara ulaştırmak adına çalışan bir destek platformu. Biz de evi adeta küçük bir fabrikaya çevirdik."
Eşi Begüm Kütük'ün ardından konunun hikayesini paylaşan Erdil Yaşaroğlu ise şunları söyledi:
"Eğer evinde ya da şirketinde bir 3 boyutlu yazıcınız varsa destek olabilirsiniz. Eğer bir sağlık çalışanıysan ve bir şeye ihtiyacın varsa yine o siteden istediğin ürünü talep edebilirsin. En azından küçük de olsa bizim bir desteğimiz olursa ne mutlu bize"