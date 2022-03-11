Erdal Özyağcılar'dan yıllar sonra Kemal Sunal itirafı! Bir tek bana...
Unutulmaz birçok filmde rol alan, akıllara kazınan dizilerde alkış toplayan performanslara imza atan Erdal Özyağcılar çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Birçok kez birlikte kamera karşısına geçtiği Kemal Sunal hakkında konuştu.
Erdal Özyağcılar, dijital platformda yayınlanan '40' programına konuk oldu. Sunucu Cansu Canan Özgen'in "Erdal Özyağcılar'ın üzerinde en çok hangi oyuncunun izi var?" sorusu üzerine usta sanatçıdan Kemal Sunal itirafı geldi. İşte Özyağcılar'ın Kemal Sunal açıklaması...
'Ah Güzel İstanbul' isimli 1966 yapımı ilk filminde Sadri Alışık ile kamera karşısına geçen, Türk sinemasının efsaneleri Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Fatma Girik, Kadir İnanır, Şener Şen, Adile Naşit, İlyas Salman, Nevra Serezli, Tarık Akan ve Türkan Şoray'la birlikte rol alan Erdal Özyağcılar, '40' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Her setim çocuk bahçesi:
Sanatçı, "Sinema filminde başrol alamamak içinizde bir ukde mi?" sorusunu, "Hayır. Rolün büyüğü de vardır, küçüğü de vardır ama rol benim çocuk bahçeme uyuyorsa zaten orada çok mutlu oluyorum. Benim her setim bir çocuk bahçesi, öyle bir hevesle gidiyorum ve sette çok mutlu oluyorum.
O dönemde Türk sinemasını Anadolu'daki sinemacılar idare ediyordu. Beş tane sineması olan parasını alıp gelirdi, 'Bana şu şu oyunculu film yap' derdi. Ne yapsın buradaki adam da? Düzen buydu. Mesela Şener Şen, Ertem Eğilmez'i benden daha önce tanıyordu. O zaman sıra vardı, sıra onda. İlle de başrol oynamakla ilgili sorunum olmadı" şeklinde cevapladı.