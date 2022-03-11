Erdal Özyağcılar'dan yıllar sonra Kemal Sunal itirafı! Bir tek bana...

Her setim çocuk bahçesi:

Sanatçı, "Sinema filminde başrol alamamak içinizde bir ukde mi?" sorusunu, "Hayır. Rolün büyüğü de vardır, küçüğü de vardır ama rol benim çocuk bahçeme uyuyorsa zaten orada çok mutlu oluyorum. Benim her setim bir çocuk bahçesi, öyle bir hevesle gidiyorum ve sette çok mutlu oluyorum.