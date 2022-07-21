Erdal Beşikçioğlu'nun zor günü! Usta oyuncu babasını son yolculuğuna uğurladı
Behzat Ç. dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde oynadığı yeni dizi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimlerine Ankara'da başlamıştı. Önceki gün aldığı haberle yıkılan Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu'nun vefat ettiği öğrenilmişti. Bugün babasını son yolculuğuna uğurlayan başarılı oyuncu zor anlar yaşadı.
Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, önceki gün aldığı babası Bahattin Beşikçioğlu'nun vefat haberiyle yıkıldı. Bugün cenazenin defin işlemleri gerçekleştirildi. Cenaze sırasında zor anlar yaşayan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kameralara görüntüleri kameralara yansıdı. İşte o anlar...
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun İzmir Urla'da yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirmişti. Bahattin Beşikçioğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Erdal Beşikçioğlu'nun, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle İzmir’de hastanede tedavi görüyordu.
Dün tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Beşikçioğlu tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.