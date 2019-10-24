Erdal Beşikçioğlu kriz çıkardı Behzat Ç.'nin setinde şoke eden ayrılık kararı
Yeni sezon bölümleri internet ortamında ekrana gelen Behzat Ç.'nin setinde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun kriz çıkardığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde final yapacağı ve yeni sezonunun çekilmeyeceği iddia edilen Behzat Ç.'de flaş bir gelişme yaşandı. Final iddialarının yalanlanmasının ardından kadrodaki başrol oyuncusunun "Ben artık projede yokum" dediği öğrenildi.
Senaryoyla ilgili sıkıntıların olduğu ve Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine danışılmadan alınan kararlardan da rahatsız olduğu belirtilirken, usta oyuncunun diziden ayrılmak istediği öğrenildi.
İkna edilmeye çalışılıyor: Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir süredir bu gelişmenin gizli tutulduğu ve çözüm arandığı ifade edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun diziye devam etmesi için ikna edilmeye çalışılacağı da söyleniyor.
Peki Erdal Beşikçioğlu kimdir?
Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi.