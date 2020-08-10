Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 9 kişilik yardımcı ekibiyle tatile çıktı! Yaptığı paylaşım olay oldu

Bir dönemin en hızlı çapkınlarından Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 3 çocuğunu bakıcıları, öğretmenleri ve hizmetlilerinden oluşan 9 kişilik yardımcı ekibiyle tatile çıktı. İzmir'e tatile giden Kardelen Acar, üç öğretmen, üç bakıcı ve üç hizmetçiden oluşan ekibi "benim takım" notuyla paylaşınca sosyal medyadan tepki yağdı. Acar'ın bazı takipçileri onu şanslı bulurken, bazıları ise görgüsüzlükle suçladı.