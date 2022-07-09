Erdal Acar, 'Polat Alemdar' Necati Şaşmaz'ın ifadesiyle tutuklandı! Acar kendisini nasıl savundu?
İSTANBUL merkezli 13 ilde düzenlenen ‘Sarallar Çetesi’ operasyonunda Şahin Gürz, Ahmet Cengiz, Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral ve Volkan Saral’le birlikte 'suç örgütü lideri' olarak tutuklanan Erdal Acar'ın ifadesi ortaya çıktı.
Sarallar organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz ve Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral ile Volkan Saral’ın da aralarında olduğu 46 şüpheli tutuklandı. Erdal Acar'ın tutuklanmasında Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın verdiği ifade etkili oldu. Erdal Acar'ın, Necati Şaşmaz'ın iddialarıyla ilgili kendini nasıl savunduğu ortaya çıktı.
Sarallar operasyonunda , aralarında Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz ve Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral, Volkan Saral ile Mehmet Ulu’nun da olduğu 46 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 49 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erdal Acar'ın gözaltına alınmasının ardından Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Aylin Coşkun ve Sinan Engin emniyete çağrılarak ifadeleri alınmıştı. Necati Şaşmaz'ın, eski eşiyle yaşadığı boşanma süreci nedeniyle Erdal Acar'ın başında olduğu 'mahkeme'ye çağrılıp sorgulandığı belirlenmişti.
Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında şüpheliler Erdal Acar ile Mehmet Ulu'nun müşteki Necati Şaşmaz’ın anlatımları ile "birden fazla kişiyle birlikte yağma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanmışlardı.