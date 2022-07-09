Erdal Acar, 'Polat Alemdar' Necati Şaşmaz'ın ifadesiyle tutuklandı! Acar kendisini nasıl savundu?

Sarallar organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz ve Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral ile Volkan Saral’ın da aralarında olduğu 46 şüpheli tutuklandı. Erdal Acar'ın tutuklanmasında Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın verdiği ifade etkili oldu. Erdal Acar'ın, Necati Şaşmaz'ın iddialarıyla ilgili kendini nasıl savunduğu ortaya çıktı.