Ercüment Doğan kimdir hayatını kaybetti Süha Uygur duyurdu

Acı haberi veren Süha Uygur ise yaptığı paylaşımda "Tiyatro sanatçısı 35 yıllık arkadaşım Ercüment Doğan'ı kaybettik... Cenazesi 5 Ocak Pazar günü öğlen vaktinde Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy içindeki camiden kalkacaktır... Tüm sevdiklerine ve sanatçı arkadaşlarımıza duyurulur... Hepimizin başı sağ olsun..." dedi.