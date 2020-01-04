Ercüment Doğan kimdir hayatını kaybetti Süha Uygur duyurdu
Usta tiyatrocu Ercüment Doğan, hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Süha Uygur, sosyal medya hesabından duyurdu.
Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, sosyal medya hesabı Instagram'dan Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Ercüment Doğan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çiçek Taksi, 7 Numara, Ekmek Teknesi gibi efsaneleşmiş dizilerde rol alan Ercüment Doğan, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi veren Süha Uygur ise yaptığı paylaşımda "Tiyatro sanatçısı 35 yıllık arkadaşım Ercüment Doğan'ı kaybettik... Cenazesi 5 Ocak Pazar günü öğlen vaktinde Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy içindeki camiden kalkacaktır... Tüm sevdiklerine ve sanatçı arkadaşlarımıza duyurulur... Hepimizin başı sağ olsun..." dedi.
Ercüment Doğan kimdir?
Ercüment Doğan, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında kurduğu 5 Taş Çocuk Tiyatrosu ile hemoyunculuğa hem de prodüktörlüğe başladı. Büyük emek vererek başladığı oyunlarını Anadolu'nun neredeyse tüm şehirlerinde sergiledi. Bununla yetinmeyen Doğan, oyunlarını yurt dışında da sergiledi.