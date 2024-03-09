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Erciyes Cup, sıralama yarışlarıyla başladı

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Erciyes Cup, sıralama yarışlarıyla başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Kayseri Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup, ATV ve motosnow sıralama yarışlarıyla başladı.

Erciyes Cup, sıralama yarışlarıyla başladı

Erciyes'te oluşturulan 870 metrelik alanda 18 ATV ve 37 motosnow sporcusu sıralama yarışı için piste çıktı.

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Erciyes Cup, sıralama yarışlarıyla başladı

Kıyasıya geçen yarışlar sonucunda ATV kategorisinde Burak Kaya birinci, Mesut Şen ikinci, Haktan Özkul üçüncü oldu.

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Erciyes Cup, sıralama yarışlarıyla başladı

250 CC altı motosnow kategorisinde de birinciliği Murak Arlı, ikinciliği Mert Koç, üçüncülüğü Taha Can Çataloğlu elde etti.

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Erciyes Cup, sıralama yarışlarıyla başladı

Rusya'dan Aleksandr Kurashev'in birinci olduğu 250 CC üstü motosnow kategorisinde ise Arif Şişman ikinci, Mehmet Emin Musaoğlu da üçüncü sırada yer aldı.

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