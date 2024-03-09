Erciyes Cup, sıralama yarışlarıyla başladı
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Kayseri Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup, ATV ve motosnow sıralama yarışlarıyla başladı.
Erciyes'te oluşturulan 870 metrelik alanda 18 ATV ve 37 motosnow sporcusu sıralama yarışı için piste çıktı.
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Kıyasıya geçen yarışlar sonucunda ATV kategorisinde Burak Kaya birinci, Mesut Şen ikinci, Haktan Özkul üçüncü oldu.
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250 CC altı motosnow kategorisinde de birinciliği Murak Arlı, ikinciliği Mert Koç, üçüncülüğü Taha Can Çataloğlu elde etti.
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Rusya'dan Aleksandr Kurashev'in birinci olduğu 250 CC üstü motosnow kategorisinde ise Arif Şişman ikinci, Mehmet Emin Musaoğlu da üçüncü sırada yer aldı.
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