Entübe edilmişti! Ünlü oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'ya 'Gizemli Köy' film çekimlerine gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca koronavirüs testi yapıldı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Ünlü oyuncunun tedavisi sürerken, filmin yönetmeni ve senaristi Okan Ege Ergüven, Toygun Ateş'in sağlığına kavuşup aralarına dönmesini dileyerek, "Çekimleri Malatya'da devam eden filmimiz 'Gizemli Köy' setine katıldıktan kısa süre sonra usta oyuncu Toygun Ateş'in Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Derhal gerekli müdahaleler yapılıp Toygun Ateş'in tedavisine başlandı. Maalesef geçen sürede tüm müdahalelere rağmen Toygun ağabeyimizin durumu ağırlaştı. Tedavi gördüğü Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Toygun ağabeyimizin tedavisi devam ediyor" dedi.