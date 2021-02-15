Entübe edilmişti! Ünlü oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı
MALATYA'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen Toygun Ateş'in (66), setteki son görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya'ya 'Gizemli Köy' film çekimlerine gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca koronavirüs testi yapıldı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Ünlü oyuncunun tedavisi sürerken, filmin yönetmeni ve senaristi Okan Ege Ergüven, Toygun Ateş'in sağlığına kavuşup aralarına dönmesini dileyerek, "Çekimleri Malatya'da devam eden filmimiz 'Gizemli Köy' setine katıldıktan kısa süre sonra usta oyuncu Toygun Ateş'in Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Derhal gerekli müdahaleler yapılıp Toygun Ateş'in tedavisine başlandı. Maalesef geçen sürede tüm müdahalelere rağmen Toygun ağabeyimizin durumu ağırlaştı. Tedavi gördüğü Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Toygun ağabeyimizin tedavisi devam ediyor" dedi.
Yönetmen Ergüven, sette başka kimsede virüse rastlanmadığını ve bir an önce Toygun Ateş'in de aralarına dönmesini beklediklerini ifade etti.
Öte yandan Toygun Ateş'in filmdeki son görüntüleri de ortaya çıktı.
Toygun Ateş Kimdir?
2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.