Enkazdan 8 gün sonra çıkarılmıştı annesi yanında öldü yaşadıklarını ilk kez anlattı

Uyurken yakalandıkları deprem sırasında annesiyle aynı odada olduklarını belirten Akdoğan, "Saat 04.17'de hafif bir sarsıntı oldu. Annemle ayağa kalktık. Sonra sarsıntı artınca hemen yatağın yanında çömeldim. Üstüme örtü aldım. Annemle bir araya gelip, babamın yanına gidecektim. Gidemedim. Deprem savurdu bizi yatağa. Ondan sonra da yıkıldı. Sarsıntı o kadar şiddetliydi ki sanki dibinize bomba koymuşlar ve o patlamış gibiydi. Öyle korkunç bir uğultu vardı. Bina da bir anda yıkıldı üstümüze." diye konuştu.