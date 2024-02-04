Enkazdan 8 gün sonra çıkarılmıştı annesi yanında öldü yaşadıklarını ilk kez anlattı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkılan binanın enkazından 177 saat sonra kurtarılan Derya Akdoğan, yaşadıklarını ilk kez anlattı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminde yıkılan 4 katlı Korkmaz Apartmanı'nda anne ve babası, iki ağabeyi, yengesi ile yeğenini kaybeden 27 yaşındaki Akdoğan, 177 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Önce Adana sonra da Ankara'da tedavi gören Akdoğan, Antalya'nın Alanya ilçesinde ikizi Doğan Akdoğan ile yaşamaya başladı.
Tedaviye rağmen iki bacağını kaybeden Akdoğan, yeni hayatına protez bacaklarıyla ayak uydurmaya çalışıyor. Akdoğan, AA muhabirine, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen deprem anını ve enkazda kaldığı zamanları dün yaşamış gibi hatırladığını söyledi.
Uyurken yakalandıkları deprem sırasında annesiyle aynı odada olduklarını belirten Akdoğan, "Saat 04.17'de hafif bir sarsıntı oldu. Annemle ayağa kalktık. Sonra sarsıntı artınca hemen yatağın yanında çömeldim. Üstüme örtü aldım. Annemle bir araya gelip, babamın yanına gidecektim. Gidemedim. Deprem savurdu bizi yatağa. Ondan sonra da yıkıldı. Sarsıntı o kadar şiddetliydi ki sanki dibinize bomba koymuşlar ve o patlamış gibiydi. Öyle korkunç bir uğultu vardı. Bina da bir anda yıkıldı üstümüze." diye konuştu.
Akdoğan, enkazda annesiyle uyumadan konuştuklarını, annesinin yardım gelmesi için dışarıya doğru bağırarak sesini duyurmaya çalıştığını kaydetti. Enkazdayken dışardan gelen sesler duyduklarını ifade eden Akdoğan, "Buradayız, kurtarın bizi" diye bağırdıklarını ancak karşı taraftan gelen seslerin net anlaşılmadığını dile getirdi.