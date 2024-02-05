Enkazdan 155 saat sonra kurtarıldı 11 yaşındaki Semih'in en büyük hayali
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki evinin enkazından 155 saat sonra kurtarılan, ailesini kaybeden 11 yaşındaki Semih Ege İnci'nin en büyük hayali RAMS Park Stadı'nda Galatasaray forması altında Icardi ile vakit geçirmek.
6 Şubat'taki depreme Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yunus Kaya Apartmanı'nda ailesiyle yakalanan Semih Ege, depremden 155 saat sonra Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ile Somalı madencilerden oluşan ekipler tarafından enkazdan çıkartıldı.
Kendisini çıkaran ekipten damacanayla su isteyen ve "Dondurmanı neli istiyorsun?" sorusuna "Bütün dondurmaları, bütün içecekleri getirin. Muzlu dondurma da getirin." yanıtı kameralarca kaydedilen Semih Ege, depremde babası Halil İbrahim, annesi Seher ile 4 yaşındaki kardeşi Elif Ece'yi kaybetti.
Galatarasaray taraftarı Semih Ege, hastanede bulunduğu dönemde hayranı olduğu Muslera ile görüntülü görüştü. Kısa süren tedavisinin ardından taburcu edilen ve dayısı Harun Aslan ile Nurdağı ilçesindeki konteynerde yaşamını sürdüren ilkokul 4. sınıf öğrencisi Semih, yarıyıl tatiline başarı belgesiyle girdi.
Eğitiminin yanında futbola da gönül veren Semih, günün büyük kısmını konteynerin yakınındaki boş arazide arkadaşlarıyla top oynayarak geçiriyor. Semih Ege İnci, AA muhabirine, enkazda 7 güne yakın süre kaldığını söyledi. Saatlerin nasıl geçtiğini bilmediğini dile getiren Semih Ege, kurtarılma anına ilişkin hatırladıklarını şöyle anlattı: