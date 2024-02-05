Enkazdan 155 saat sonra kurtarıldı 11 yaşındaki Semih'in en büyük hayali

Kendisini çıkaran ekipten damacanayla su isteyen ve "Dondurmanı neli istiyorsun?" sorusuna "Bütün dondurmaları, bütün içecekleri getirin. Muzlu dondurma da getirin." yanıtı kameralarca kaydedilen Semih Ege, depremde babası Halil İbrahim, annesi Seher ile 4 yaşındaki kardeşi Elif Ece'yi kaybetti.