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Enkazda tam 167 saat kaldı yürüyerek çıktı! İlk sözleri ve tepkisi önce ağlattı sonra güldürdü

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Enkazda tam 167 saat kaldı yürüyerek çıktı! İlk sözleri ve tepkisi önce ağlattı sonra güldürdü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. 167 sonra enkazdan yürüyerek çıkan adam, umut dolu gözlerle herkese böyle selam verdi...

Enkazda tam 167 saat kaldı yürüyerek çıktı! İlk sözleri ve tepkisi önce ağlattı sonra güldürdü

Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib, depremin 170’inci saatinde göçük altından çıkartıldı. 

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Enkazda tam 167 saat kaldı yürüyerek çıktı! İlk sözleri ve tepkisi önce ağlattı sonra güldürdü

Enkazdan tekbir getirerek ve yürüyerek çıkan Suriyeli adam, arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

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Enkazda tam 167 saat kaldı yürüyerek çıktı! İlk sözleri ve tepkisi önce ağlattı sonra güldürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe Antakya’da saatlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 

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Enkazda tam 167 saat kaldı yürüyerek çıktı! İlk sözleri ve tepkisi önce ağlattı sonra güldürdü

Enkazdan tekbirler eşliğinde yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

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