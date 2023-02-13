Enkazda tam 167 saat kaldı yürüyerek çıktı! İlk sözleri ve tepkisi önce ağlattı sonra güldürdü
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. 167 sonra enkazdan yürüyerek çıkan adam, umut dolu gözlerle herkese böyle selam verdi...
Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib, depremin 170’inci saatinde göçük altından çıkartıldı.
Enkazdan tekbir getirerek ve yürüyerek çıkan Suriyeli adam, arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe Antakya’da saatlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Enkazdan tekbirler eşliğinde yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.