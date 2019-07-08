Enis Fosforoğlu'nun olay yaratan vasiyeti! Ölmeden önce eşinden bunu istemiş
Kalp krizi sonucu geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan Enis Fosforoğlu'nun vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının vasiyetini eşi Feride Fosforoğlu açıkladı.
Türk sinemasının usta değerlerinden Enis Fosforoğlu, 22 Haziran'da hayatını kaybetmiş ve başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğmuştu. Eşi Feride Fosforoğlu ise, eşinin ölümünün ardından ilk kez konuştu. Fosforoğlu, eşinin en büyük korkusunun kendisinin üzülmesi olduğunu söyledi.
Alev Gürsoy'a verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Feride Fosforoğlu, eşinin 20’den fazla çocuk oyunu olduğunu belirterek, vasiyet sorusuna şu yanıtı verdi; "Bu oyunları kitap haline getirmemi istemişti. Beraber yapacaktık, olmadı. Yarım kalan bu isteğini ben tamamlayacağım."
Öte yandan cenazeye damga vuran Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in fotoğrafını yorumlayan Feride Fosforoğlu, "Enis’imin ölümünden daha çok konuşuldu. Selen ve Hamdi de bunları asla hak etmedi." diyerek şu açıklamalara yer verdi;
Samimiyetlerine inanıyorum ve arkalarındayım: "Onlara büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben onların samimiyetine inanıyorum ve arkalarındayım."