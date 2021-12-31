'Enis Arıkan öldü mü' haberlerine Camdaki Kız'ın Muzo'sundan isyan! Koronaydı son durumu ne?
Koronavirüsle mücadele eden Enis Arıkan 'öldü mü' haberlerine ve paylaşımlarına isyan etti! 'Anam bacım görse ne hisseder' diye tepki veren Arıkan, 'Bir de tabutumun başına Ezgi'yi (Mola) koymuşsunuz' diye tepki gösterdi.
KANAL D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde çok sevilen 'Muzo' karakterini canlandıran Enis Arıkan ikinci kez yakalandığı koronavirüsün ardından karantina döneminde şok eden bir haber ile sarsıldı. 'Enis Arıka öldü' haberlerini gördüğünde çok kötü hissettiğini ifade eden ünlü oyuncu, bu tür haberlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek "Anam bacım görse ne yapar' diye tepki verdi.
Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı ve Instagram hesabından yayınladığı video ile testinin pozitif çıktığını duyurdu. Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Arıkan, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Hastalığı hafif atlatan ve evinde karantinada olan ünlü oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine esprili şekilde video çekerek tepki verdi.
"Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder"
Ünlü oyuncu evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine isyan etti. Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.