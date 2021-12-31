'Enis Arıkan öldü mü' haberlerine Camdaki Kız'ın Muzo'sundan isyan! Koronaydı son durumu ne?

"Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder"

Ünlü oyuncu evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine isyan etti. Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.

İŞTE ENİS ARIKAN'IN O TEPKİSİ