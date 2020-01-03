Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı 'Kuruluş Osman'a hazırlanıyor'
Diriliş Ertuğrul'un ardından Kurşun dizisiyle hüsrana uğrayan Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman için imaj değiştirdiği iddiaları ortalığı karıştırdı.
TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan, FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisinde reyting kurbanı olmuş, dizisi kısa sürede yayımdan kaldırılmıştı. Kurşun dizisi için saçından ve sakalında vazgeçerek bambalşka bir tarza bürünen Düzyatan, yeniden imaj değiştirdi.
Düzyatan'ı Diriliş Ertuğrul'un şimdilerde ATV ekranlarında yayımlanan devam dizisi Kuruluş Osman'da görmek isteyen hayranları, yeni imaj değişikliğini görünce oldukça heyecanlandı.
Kurşun dizisi için kestirdiği sakalını yeniden uzattığı gözlenen Engin Altan, yeni imajını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Düzyatan, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarına herhangi bir not düşmese de takipçileri onun yerine fotoğraflarını yorumladı.