Engin Altan Düzyatan'ın partneri belli oldu herkes TRT1 Barbaros bekliyordu şaşırttı

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından TRT1 ekranlarında Barbaros dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Alta Düzyatan, yeni hamlesiyle şaşırttı. Düzyatan'ın hayranları her gün yeni dizisi Barbaros hakkında bir gelişme var mı merakı yaşarken o bir filme imza attı.