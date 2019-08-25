Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisine flaş takviye! İki ünlü isim dahil oldu

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen Burçin Terzioğlu'nu buluşturacak Kurşun dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak Sarp Akkaya ile anlaşan dizi ekibinin, bu sefer iki ünlü oyuncuyu daha kadrosuna kattığı öğrenildi.