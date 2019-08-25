Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisine flaş takviye! İki ünlü isim dahil oldu
Çok yakında Fox TV'de yayınlanacak olan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun bulunduğu 'Kurşun' dizisine iki isim daha katıldı.
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen Burçin Terzioğlu'nu buluşturacak Kurşun dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak Sarp Akkaya ile anlaşan dizi ekibinin, bu sefer iki ünlü oyuncuyu daha kadrosuna kattığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre FOX'un Kurşun dizisinin kadrosuna Sarp Akkaya'dan sonra Engin Şenkan ve Bora Akkaş da katıldı. Gelin hep birlikte bu iki ismi tanıyalım.
Bora Akkaş kimdir?: 1990 İstanbul doğumlu genç oyuncu Geniş Aile dizisindeki Zekai rolü ile tanınmıştır. Bora Akkaş, şehir tiyatrolarında eğitim aldı ve ilk kez “Gönlümdeki Köşk Olmasa” isimli filmde rol aldı ve bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır.
“Hakunamatata” isimli müzik grubunun bass gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapan Bora Akkaş, başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records’la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır.