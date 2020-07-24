Engin Altan Düzyatan ekranlara TRT 1 dizisiyle dönüyor Çağatay Ulusoy'un işini kaptı
TRT 1 dizisi Barbaros'u Engin Altan Düzyatan kabul etti. Çağatay Ulusoy'un bıraktığı Barbaros Hayreddin Paşa rolünü Engin Altan Düzyatan oynayacak.
TRT ekranlarında 5 sezon boyunca yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan, televizyon ekranlarına geri dönüyor. ATV'de Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde rol almayacağı kesinleşen Düzyatan, yeni bir projeye imzasını attı.
TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmaktan son anda vazgeçen Çağatay Ulusoy'un yerine Engin Altan Düzyatan geçti. Herkes Kuruluş Osman dizisine gelmesini beklerken yeni bir proje ortaya çıktı.
Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'i canlandırması bekleniyordu ki o rol için usta Yeşilçam oyuncusu Tamer Yiğit seçildi. Hayranlarının hayal kırıklığı yaşadığı anda gelen yeni proje haberi ise sevinçten havalara uçurdu.
Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasıyla sakallarını kesen Düzyatan, yeni rolü için tekrardan sakal uzatmaya başladı.