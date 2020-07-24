Engin Altan Düzyatan ekranlara TRT 1 dizisiyle dönüyor Çağatay Ulusoy'un işini kaptı

TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmaktan son anda vazgeçen Çağatay Ulusoy'un yerine Engin Altan Düzyatan geçti. Herkes Kuruluş Osman dizisine gelmesini beklerken yeni bir proje ortaya çıktı.