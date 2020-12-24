Engin Altan Düzyatan bu kez başrol arıyor! Mustafa Denizli'nin hayatını çekecek
Engin Altan Düzyatan bu kez başrol oynamıyor başrol arıyor. Ünlü sporcu Mustafa Denizli'nin hayatını çekmeye hazırlanıyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Engin Altan Düzyatan, kurduğu yapım şirketiyle belgeseller de yapıyor. Hem Barbaros dizisi için hazırlık yapıyor hem de ortağı Cavit Çetin Güner'le yeni bir belgesel hazırlıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce TRT Belgesel için Afrika'da çekimler yapan Düzyatan, bu kez ünlü futbol insanı Mustafa Denizli'nin hayatını anlatacak.
Altan ünlü sporcunun gençlik yıllarını canlandıracak oyuncu arıyor. Çekimleri Şubat ayında başlayacak belgeselin bir dijital platformda yayınlanması planlıyor.
Peki, Mustafa Deniz kimdir?: 1949 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde doğdu. Futbola lisanslı olarak 1965 yılında Altay'da başladı. 18 yıl aralıksız futbol oynadı. Altay'da frikikten ve özellikle kornerden attığı gollerle büyük ün yaptı. İstanbul kulüplerinin transfer tekliflerini İzmir'den ayrılmamak için daima geri çevirdi. 1983'te, futbol hayatının son yıllarında fikir değiştirerek Galatasaraylı oldu.