Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı bakın kiminle berabermiş

Star Tv'de yayımlanacak olan 'Sefirin Kızı' adlı dizi ile ekranlara geri dönecek olan Engin Akyürek'in herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Özel hayatını objektiflerden uzak yaşamaya özen gösteren Engin Akyürek'in, bir yıldır moda tasarımcısı Nevbahar Doyuran ile birlikte olduğu iddia edildi.