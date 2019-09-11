Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı bakın kiminle berabermiş

'Sefirin Kızı' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Star Tv'de yayımlanacak olan 'Sefirin Kızı' adlı dizi ile ekranlara geri dönecek olan Engin Akyürek'in herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Özel hayatını objektiflerden uzak yaşamaya özen gösteren Engin Akyürek'in, bir yıldır moda tasarımcısı Nevbahar Doyuran ile birlikte olduğu iddia edildi.

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Takvim'in haberine göre; ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikili, birlikte görüntü vermemek için Anadolu Yakası'ndaki sakin mekanları tercih ediyor. 

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İddiaya göre; ikili, Anadolu Yakası'nda buluştukları mekanlara ayrı ayrı giriş-çıkış yapıyor. Engin Akyürek'in kalbini çalan güzel modacı, aynı zamanda yogayla da ilgileniyor.

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Engin Akyürek, bugüne kadar sevgilisini gizlemeye çalışsa da gizemli aşkının kimliği de ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi Nevbahar Doyuran, İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım mezunu.

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