'Engeli basıyorum' deyip Hazal Kaya sitem etti! Son halini gören şok oldu
Ekranlara yeni projeleriyle dönmeye hazırlanan Hazal Kaya'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.
30 yaşındaki başarılı oyuncu Hazal Kaya 2 sezon boyunca ekrana gelen Bizim Hikaye dizisinin ardından ekranlara annelik molası vermişti. Hayranlarının karşısına Kaya, bu yıl 2 projeyle birlikte çıkmaya hazırlanıyor.
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Yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur?" romanından uyarlanan filmi için Kaya, başrol karakterini kapmıştı.
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Film projesinin ardından Kaya, Netflix dizisi Pera Palas ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Pera Palas dizisindeki yeni rolü imaj değişikliğine giden Kaya'nın son halini görenler şaşkına çevirdi.
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