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'Engeli basıyorum' deyip Hazal Kaya sitem etti! Son halini gören şok oldu

'Engeli basıyorum' deyip Hazal Kaya sitem etti! Son halini gören şok oldu

Ekranlara yeni projeleriyle dönmeye hazırlanan Hazal Kaya'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.

'Engeli basıyorum' deyip Hazal Kaya sitem etti! Son halini gören şok oldu

30 yaşındaki başarılı oyuncu Hazal Kaya 2 sezon boyunca ekrana gelen Bizim Hikaye dizisinin ardından ekranlara annelik molası vermişti. Hayranlarının karşısına Kaya, bu yıl 2 projeyle birlikte çıkmaya hazırlanıyor.

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'Engeli basıyorum' deyip Hazal Kaya sitem etti! Son halini gören şok oldu

Yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur?" romanından uyarlanan filmi için Kaya, başrol karakterini kapmıştı.

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'Engeli basıyorum' deyip Hazal Kaya sitem etti! Son halini gören şok oldu

Film projesinin ardından Kaya, Netflix dizisi Pera Palas ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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'Engeli basıyorum' deyip Hazal Kaya sitem etti! Son halini gören şok oldu

Pera Palas dizisindeki yeni rolü imaj değişikliğine giden Kaya'nın son halini görenler şaşkına çevirdi.

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