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Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 10 zam! İşte en düşük maaşlar...

Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 10 zam! İşte en düşük maaşlar...

Kasım ayında enflasyon yüzde 3.51 ile rekor kırdı. Memur ve emeklilerin yıl sonunda ne kadar enflasyon farkı zammı alacağı da merak konusu oldu. Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?..

Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 10 zam! İşte en düşük maaşlar...

Hır yıl biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Kasım itibarıyla son 5 aylık enflasyon yüzde 10.46 oldu. Memura ocakta yüzde 5 toplu sözleşme zammı da var. Enflasyon farkıyla zam şimdiden yüzde 12'yi aştı.Zam bekleyen milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisi için de yüzde 10 zam garantilendi. İşte emekli ve memur maaşlarına gelecek zamlar ve zamlı maaşlar...

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Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 10 zam! İşte en düşük maaşlar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

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Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 10 zam! İşte en düşük maaşlar...

2 milyon memura 400 lira ödenecek

Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. 

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Enflasyon açıklandı! Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 10 zam! İşte en düşük maaşlar...

İlk 6 ayda yüzde 8.45 zam oldu

Diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerlik olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.

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