Enes Batur videoları Mr. Beast'ten kopyaladı! Şikayet edip bakın nasıl meydan okudu

Mr. Beast, kendisi gibi YouTuber olan arkadaşlarıyla beraber, 20 milyon ağaç dikme videosu yayınladı. Mr. Beast, bu videoyu da nes Batur'a mesaj atarak meydan okudu. Batur'a attığı mesajda "Beni hatırladın mı? Nasıl unutabilirsin ki? Her videoyu kopyaladığınıza göre. Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar. K..tak" dedi.