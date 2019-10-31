Enes Batur videoları Mr. Beast'ten kopyaladı! Şikayet edip bakın nasıl meydan okudu
Dünyaca ünlü fenomen Mr. Beast, Enes Batur'dan şikayetçi olup öyle bir meydan okudu ki Batur, resmen herkese rezil oldu.
YouTube'da ürettiği videolarla dünyaca tanınan sosyal medya fenomeni Mr. Beast, Enes Batur'u videolarını kopyalamakla şikayet etti. Mr. Beast, 20 bin ağaç dikme videosunu yayınlayıp Enes Batur'a mesaj atarak "Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar" deyip meydan okuyunca Batur, rezil oldu.
Geçtiğimiz aylarda Enes Batur'un içeriklerinin çalıntı olduğu iddiası sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı. Logan Paul, Mr. Beast, PewDiePie gibi YouTuberlar paylaşım yaparak Enes Batur'u içerik çalmakla suçlamıştı. Hatta 25 bin abonesi bulunan MrBeast, Enes Batur'u birçok kez kendi içeriklerini çaldığı için YouTube'a şikayet etmişti.
Mr. Beast, kendisi gibi YouTuber olan arkadaşlarıyla beraber, 20 milyon ağaç dikme videosu yayınladı. Mr. Beast, bu videoyu da nes Batur'a mesaj atarak meydan okudu. Batur'a attığı mesajda "Beni hatırladın mı? Nasıl unutabilirsin ki? Her videoyu kopyaladığınıza göre. Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar. K..tak" dedi.
Öte yandan YouTuberlar doğa için yararlı bir kampanya ile gündeme geldi. 600 YouTuber ağaç dikme kampanyası için bir araya gelecek. 600 YouTuber 20 milyon ağaç dikmek için 20 milyon dolarlık bağış toplayacak. 600 YouTuber arasında MrBeats, PewDiePie, Ninja, Marshmello ve Smarter Every Day gibi takipçi sayılarıyla geniş kitlelere sahip YouTuberlar'da yer alıyor.