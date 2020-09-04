Enes Batur takipçisinin mesajlarını ifşa etti 'Siz kafayı yemişsiniz'

Youtuber yorumun ardından takipçisinin kendisine daha önce yolladığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Enes Batur’un ifşa ettiği mesajlarda aynı takipçinin ''Enes seni çok seviyorum. İyi ki varsın birader. Bir ara selam videosu gönder be'' ifadelerini kullandığı dikkatlerden kaçmadı.