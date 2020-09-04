Enes Batur takipçisinin mesajlarını ifşa etti 'Siz kafayı yemişsiniz'
YouTube'da en çok abonesi olan fenomenlerden Enes Batur, takipçilerinin attığı dengesiz mesajları ifşa ederek, sert bir dille cevabını verdi.
Son günlerde kazancı ve yeni arabasıyla oldukça konuşulan Enes Batur, fotoğrafına olumsuz yorum yapıp özel mesajda övgüler dağıtan takipçisinin mesajlarını ifşa etti ve takipçisine hızla cevabı verdi.
Olayın başlangıç noktası, Ecenaz Üçer’le aşk yaşadığı konuşulan fenomenin köpek sahiplendiğini sosyal medya hesabından duyurmasıyla başladı. Batur Instagram hesabından köpeği Hera’yla olan karelerini paylaştı.Fotoğrafına bir takipçisinin ‘ya off çok iticisin ya gram ama gram sevmiyorum seni” yorumunu yazması sosyal medya fenomenini sinirlendirdi.
Youtuber yorumun ardından takipçisinin kendisine daha önce yolladığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Enes Batur’un ifşa ettiği mesajlarda aynı takipçinin ''Enes seni çok seviyorum. İyi ki varsın birader. Bir ara selam videosu gönder be'' ifadelerini kullandığı dikkatlerden kaçmadı.
Takipçisinin yaptığı yorumu ve mesajları sosyal medya hesabından paylaşan Enes Batur gönderisine “Gerçekten kafayı yemişsiniz” notunu ekledi. Batur’un paylaşımına bu sefer de kurgu eleştirileri geldi.