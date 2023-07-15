Endonezya'da ASEAN Zirvesi: Hakan Fidan'ın kıyafet tercihi gündem oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Fidan ilk olarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO Liderler Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.
Fidan ayrıca, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'le de bir araya geldi.
Diplomatik temaslarına devam eden Bakan Fidan, gün içinde, Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
FİDAN, TAKIM ELBİSEDEN ÖDÜN VERMEDİ
Endonezya'da düzenlenen ASEAN toplantısında diplomatik görüşmeler renkli gömleklerin gölgesinde kaldı. Mevkidaşlarının aksine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi kıyafetten ödün vermemesi dikkat çekti.