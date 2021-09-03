Ender Saraç'ın eşi korumayı o halde görünce tepki gösterdi! Birbirine girdiler
Doktor Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, emekli polis memuru korumaya tepki gösterince olanlar oldu.
Doktor Ender Saraç, geçtiğimiz aylarda emekli polis memuru Ahmet Usta'yla kendisini koruması ve şoförlüğünü yapması için anlaştı.
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Koruma görevlisi, 20 Mayıs günü Ender Saraç ve eşi Benan Saraç'ın sahibi olduğu Levent'teki muayenehanenin önüne geldi.
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İddiaya göre sigara içerek patronunu beklemeye başlayan koruma görevlisi, Benan Saraç tarafından "Sigara içme" diye uyarıldı.
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Koruma görevlisi ise "Ben emirleri Ender beyden alırım" diye karşılık verdi.
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