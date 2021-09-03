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Ender Saraç'ın eşi korumayı o halde görünce tepki gösterdi! Birbirine girdiler

Ender Saraç'ın eşi korumayı o halde görünce tepki gösterdi! Birbirine girdiler

Doktor Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, emekli polis memuru korumaya tepki gösterince olanlar oldu.

Ender Saraç'ın eşi korumayı o halde görünce tepki gösterdi! Birbirine girdiler

Doktor Ender Saraç, geçtiğimiz aylarda emekli polis memuru Ahmet Usta'yla kendisini koruması ve şoförlüğünü yapması için anlaştı.

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Ender Saraç'ın eşi korumayı o halde görünce tepki gösterdi! Birbirine girdiler

Koruma görevlisi, 20 Mayıs günü Ender Saraç ve eşi Benan Saraç'ın sahibi olduğu Levent'teki muayenehanenin önüne geldi.

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Ender Saraç'ın eşi korumayı o halde görünce tepki gösterdi! Birbirine girdiler

 İddiaya göre sigara içerek patronunu beklemeye başlayan koruma görevlisi, Benan Saraç tarafından "Sigara içme" diye uyarıldı. 

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Ender Saraç'ın eşi korumayı o halde görünce tepki gösterdi! Birbirine girdiler

Koruma görevlisi ise "Ben emirleri Ender beyden alırım" diye karşılık verdi.

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