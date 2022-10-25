En zengin doktordu fakir bir çocuk hepsini terkettirdi! Marka kıyafetleri attı yaptığıyla efsane oldu

Bugün sizlere dünya üzerinden geçen bir iyilik meleğinin sıra dışı hikayesini anlatacağız. Kendisi Mısır’ın en çok kazanan en ünlü doktorlarından biriydi. Bir gün özel muayenehanesinde öyle bir olaya tanık oldu ki tüm hayatını değiştirdi. Muayenehanesine fakir bir anne 2 çocuğu ile birlikte gelmişti. Çocuklardan biri çok hastaydı. Doktorun çocuğu iyileştirmek için bir iğne yapması gerekiyordu ama iğne paralıydı ve yoksul kadın için çok pahalıydı... İşte Mısır'ın en zengin doktoru olarak bilinirken, Dünya çapında onun tanınmasına sebep olan olay bu hikayeyle başladı ve onu efsane yaptı...