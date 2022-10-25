En zengin doktordu fakir bir çocuk hepsini terkettirdi! Marka kıyafetleri attı yaptığıyla efsane oldu
MISIR'ın en zengin ve en ünlü doktoruydu. Bir muayenehanesine yoksul bir anne 2 oğluyla geldi. Hasta çocuğa bir iğne yapması gerekiyordu. Yoksul anne için o iğne parası 'bir ay aç kalmaları' anlamına geliyordu. Kadının 2 çocuğundan biri o gün öyle bir şey yapar ki Mısır'ın o zengin doktorunun hayatını altüst eder. Muhammed Abdülgaffar Meşali'yi Mısır'ın en zengin doktoruyken, "yoksulların doktoru" efsanesine götüren hikaye böyle başlıyor.
Bugün sizlere dünya üzerinden geçen bir iyilik meleğinin sıra dışı hikayesini anlatacağız. Kendisi Mısır’ın en çok kazanan en ünlü doktorlarından biriydi. Bir gün özel muayenehanesinde öyle bir olaya tanık oldu ki tüm hayatını değiştirdi. Muayenehanesine fakir bir anne 2 çocuğu ile birlikte gelmişti. Çocuklardan biri çok hastaydı. Doktorun çocuğu iyileştirmek için bir iğne yapması gerekiyordu ama iğne paralıydı ve yoksul kadın için çok pahalıydı... İşte Mısır'ın en zengin doktoru olarak bilinirken, Dünya çapında onun tanınmasına sebep olan olay bu hikayeyle başladı ve onu efsane yaptı...
İsmi Muhammed Abdülgaffar Meşali... Koronavirüs pandemisinin patladığı 2020 yılının Ağustos ayında yaşama veda etti. Öldüğünde 76 yaşındaydı ve dünya çapında onu efsaneler arasına sokan bir şöhretin sahibiydi. Meşali'nin kaderini değiştiren o dramatik hikayeyi ve Arap ülkelerinin ona para yağdırma tekliflerini geri çevirmesini anlatmadan önce önce kim bu doktor önce onu anlatalım.
Muhammed Abdülgaffar Meşali, Mısır'da orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1977 yılında dünyaya geldiğinde ailesi fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin çoğunlukta olduğu bir mahallede yaşıyordu. Yoksulluğun tanığı olarak büyüyen Meşali, 1967 yılında tıp fakültesinden mezun olunca hayatı farklı bir yöne gitti.
Mısır'ın en zengin doktoru oldu
Mesleğinde Mısır'ın en başarılı ve en tanınmış doktorlarından biri olan Meşali, özel muayenesi sayesinde de ülkenin en zengin doktoru oldu. Orta halli bir aileden gelmişti, yoksul bir semtte büyümüştü ama artık Mısır'ın en çok kazanan en zengin doktoruydu...