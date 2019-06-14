En yakın arkadaşının annesiyle evlenen ünlü fenomen kötü haberi duyurdu
Slovak asıllı dünyaca ünlü YouTuber David Dobrik, en yakın arkadaşının annesiyle devam ettirdiği evliliğin bittiğini açıkladı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında bir anda dünyanın gündemine oturaran David Dobrik adlı 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni, en yakın arkadaşının annesiyle evlenmişti. Ancak önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dobrik, boşandıklarını duyurarak bir mesaj yayınladı.
Romantik ilişkilerini bitirdikleri için, içinin acıdığını belirten Dobrik, yazısının devamında işleri yoluna koymak için çok uğraştıklarını ama yapadıklarını belirtti. Dobrik, mesajına şu şekilde devam etti;
Sen benim ilham kaynağımdın: Bazen hayatta birileri için yeterli değilsindir; onlar için ne yaptığınız ya da ne olmaya çalıştığınızın önemi yok. Lorraine, sen benim ışığım, ilham kaynağım ve sırdaşımdın.
Kendimi nasıl seveceğimi öğrettin: Bana sadece başka birini nasıl seveceğimi değil, kendimi nasıl seveceğimi de öğrettin. Birbirimizi sevmeye ve desteklemeye devam ederken, iyi arkadaş olabileceğimizi öğrettin.