En ucuzu olacak! iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı: İşte detaylar...
Apple'ın ucuz iPhone olarak piyasaya sürdüğü Special Edition (Özel Sürüm - SE) modelinin yenisi bekleniyor. iPhone SE 3 olacak yeni modelden görseller sızdı.
Teknoloji devi Apple'ın her yıl piyasaya sürdüğü iPhone telefonların dünya genelinde milyonlarca alıcısı bulunuyor. Ancak iPhone telefonlar her bütçeye uygun değil. Apple Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPHone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
İlk olarak iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı. Yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar ise gelmeye başladı.
Twitter'da yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Majin Bu, yeni iPhone SE'ye dair fotoğraflar paylaştı. Yeni görüntülere göre iPhone SE 3'ün bir önceki özel versiyodan pek bir farkı yok.
Sızıntıyı yapan Majin Bu da telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak tanımladı. Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda ayrıca 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak.