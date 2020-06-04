En ucuz benzin ve motorin fiyatı hangisinde? Opet, BP, PO ve Shell fiyatları

Yeni fiyatlar firmalarda değişiklik gösteriyor : Türkiye’de akaryakıta yapılan zam ve indirim miktarını duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise söz konusu indirimler hakkında bir rakam belirtmezken, “Rafineri çıkış fiyatı ve vergilerin aynı kalacağı yeni fiyatlar firmaların web adreslerinde ilan edilecek. Fiyatlar firma veya illere göre değişiklik gösterebilecek.” açıklamasında bulundu. Peki dün gece yarısı hangi firma ne kadar indirime gitti? İşte bugünden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan benzin ve motorin fiyatları: