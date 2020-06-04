En ucuz benzin ve motorin fiyatı hangisinde? Opet, BP, PO ve Shell fiyatları
EPDK'nın uyarısı sonrasında akaryakıt şirketleri, benzin ve motorinde indirime gitti. Belirli bir fiyat duyurulmadığı için şirketlerin indirimi farklı oranlarda oldu. En yüksek indirimi İstanbul'da Türkiye Petrolleri yaparken, İzmir'de ve Ankara'da ise Opet yaptı. En düşük indirimler ise BP ve Shell'den geldi. İşte tüm fiyatlar:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığını tespit ettiklerini belirtmiş ve "17-25 kuruş indirim' yapılacağını duyurdu. Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti. Yapılan bu uyarının ardından akaryakıt şirketleri benzin ve motorin fiyatlarında indirime gitti.
Yeni fiyatlar firmalarda değişiklik gösteriyor : Türkiye’de akaryakıta yapılan zam ve indirim miktarını duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise söz konusu indirimler hakkında bir rakam belirtmezken, “Rafineri çıkış fiyatı ve vergilerin aynı kalacağı yeni fiyatlar firmaların web adreslerinde ilan edilecek. Fiyatlar firma veya illere göre değişiklik gösterebilecek.” açıklamasında bulundu. Peki dün gece yarısı hangi firma ne kadar indirime gitti? İşte bugünden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan benzin ve motorin fiyatları:
Ankara'daki benzin ve motorin fiyatları
Başkentte benzinde en yüksek indirimi 20 kuruşla Türkiye Petrolleri ve Opet yaptı. Petrol Ofisi ve BP ise 19 kuruşluk indirim gerçekleştirdi. Motorin fiyatlarında en yüksek indirimi 23 kuruşla Opet yaparken, Opet ise 22 kuruş indirime gitti.
İstanbul'daki akaryakıt firmalarının benzin ve motorin fiyatları
İstanbul'da benzin de en yüksek indirimi 21 kuruşla Türkiye Petrolleri yaptı. Türkiye Petrolleri motorinde ise 20 kuruşluk indirime gitti. Petrol Ofisi ve Lukoil benzinde 18 kuruş indirim yaparken, motorinde Lukoil 18 kuruş, Petrol Ofisi ise 16 kuruş indirimde bulundu. Opet benzinde 13 kuruş, motorinde ise 19 kuruşluk indirim yaptı. En düşük indirimi ise Shell ve BP gerçekleştirdi.