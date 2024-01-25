En son Ankara anketi! Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu? Sonuç tuhaf geldi...
AREA Araştırma, Ankara'da 'Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu' anketi yaptı. AREA Araştırma, Mansur Yavaş'ı 20 puan önde göstermesi dikkat çekti. Area Araştırma 14-28 Mayıs seçimlerinde de sonuçları tahmin edememişti. İşte Area Araştırma'nın Ankara anketinden çıkan sonuçlar...
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Turgut Altınok olarak açıklanmasının ardından anketler peş peşe gelmeye başladı. AREA Araştırma'nın yaptığı Ankara anketinde mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti'nin adayı Turgut Altınok da karşılaştırıldı. İşte Area anketinden çarpıcı sonuçlar...
Genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?
Area Araştırma’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 22-23 Ocak 2024 tarihlerinde 2 bin 6 kişi ile CATI yöntemi uygulayarak gerçekleştirdiği anketinde “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Toplam seçmen üzerinden katılımcıların yüzde 27,2’si AK Parti derken, yüzde 26,6’sı ise CHP dedi.
Kararsızların oranı ise yüzde 21,7 ile dikkat çekti. Geçerli oylar üzerinden yüzde 34.8 AK Parti derken yüzde 34'ü CHP cevabı verdi. Yüzde 9.9 MHP, yüzde 6.3 Zafer Partisi, yüzde 4.3 Yeniden Refah Partisi, Yüzde 4.1 İYİ Parti, yüzde 2.7 de DEM Parti çıktı.
Mansur Yavaş'a oy verir misiniz?
"Mansur Yavaş'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verir misiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 12.6'sı 'kesinlikle oy veririm' derken, yüzde 41.5'i ise "oy veririm" dedi. Yüzde 14.6 ise 'henüz karar vermedim' cevabı verdi. Ankete katılanların yüzde 26.5'i "Mansur Yavaş'a oy vermem" derken, yüzde 4.8'i ise "kesinlikle oy vermem" dedi.