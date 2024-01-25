En son Ankara anketi! Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu? Sonuç tuhaf geldi...

Genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?

Area Araştırma’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 22-23 Ocak 2024 tarihlerinde 2 bin 6 kişi ile CATI yöntemi uygulayarak gerçekleştirdiği anketinde “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Toplam seçmen üzerinden katılımcıların yüzde 27,2’si AK Parti derken, yüzde 26,6’sı ise CHP dedi.