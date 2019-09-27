En saygın meslekler belli oldu... Bakın ilk sırada hangi meslek var

Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüşlerini açıkladı. Katılımcılara, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı)

İşte o liste: