En saygın meslekler belli oldu... Bakın ilk sırada hangi meslek var
Küresel eğitim yardım kuruluşu Varkey Vakfı tarafından, 35 ülkede yapılan son araştırmalara göre mesleklerin saygınlığı belirlendi. İlk sırada bakın hangi meslek var.
Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüşlerini açıkladı. Katılımcılara, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı)
İşte o liste:
115
Meslek: Kütüphaneci
Puanı: 4.6
215
Meslek: Sosyal Hizmetçi
Puanı: 5.8
315
Meslek: Web Tasarımcısı
Puanı: 5.9
415