En faydalı yaz meyveleri neler? Bu meyveleri sofranızdan eksik etmeyin!

Kayısıdan gözlere tam destek

Kabızlık, küçük büyük pek çok kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunudur. Kabızlığın en doğal çözümlerinden birisi de kayısı yemekten geçer. Kayısının içinde bulunan pektin, lif ve selüloz kolon sağlığını desteklemekle birlikte, bağırsakların çok iyi çalışmasını sağlamaktadır. Görme sorunları yaşamak istemeyen, varsa bu sorunları en aza indirebilmek isteyenlerin A, C ve E vitaminleri açısından zengin beslenmeleri gerekir. Sarı ve turuncu meyvelerde beta karoten bulunur. Beta karoten zengini meyvelerden biri de kayısıdır. Çocuklarda ve ileri yaşlarda karşılaşılan görme kayıplarının önüne geçebilmenin en doğal yolu düzenli olarak kayısı yemekten geçer. Kayısı tüketimi sayesinde gece körlüğü, katarakt ve göz dejenerasyonları önlenebilmektedir. Kayısı, potasyum ve beta karoten içeriği sayesinde kalbin dostudur.