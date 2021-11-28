En eskisi 46 yıllık! Düzce'de fotoğraf çekmek için sıraya girdiler: Çok fazla dikkat çekiyorum
Klasik Murat 124, Serçe ve Vosvos tutkunları Düzce’de bir araya geldi. Otomobillerin meraklıları ise fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde özellikle Murat 124 ile serçe araçları olan klasik araç tutkunları, Düzce'deki Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.
Her renkten artık klasik olmuş otomobiller pembeden kırmızıya, maviden yeşile kadar birçok renkte boyanırken, havalı sistemleri ve süslemeleri ile de görsel şölen yaşattılar.
En eskisi 1975, en yenisi ise 1993 model olan araçları gören vatandaşlar klasik araçlara büyük ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Etkinliği düzenleyen ve kendisinin de Murat 124’ü olan Salih Gül, "Batı Karadeniz Bölgesi olarak klasik Murat 124 ve Serçe arabalarımızla Düzce'de toplandık. İlerleyen yıllarda konser tadında etkinlikler yapacağız." dedi.