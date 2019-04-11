En eski insan türü keşfedildi 67 bin yıllık fosillerden çıkanlar şaşırttı

"Science Alert" internet sitesinde yer alan ve bulguları "Nature" dergisinde Çarşamba günü yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre bu keşif, hem Güneydoğu Asya hem de Avustralya kıta sahasında derin su kütleleri ile ayrılan adalarda, bir tür insan türünün ikinci kez bulunduğunu gösteriyor.