En eski insan türü keşfedildi 67 bin yıllık fosillerden çıkanlar şaşırttı
Filipinler'de, insandan daha kısa ancak Hobbit olarak bilinen türlerden de daha uzun olduğu tahmin edilen 50 ve 67 bin yıllık fosiller bulundu.
Filipinler'de bulunan Luzon Adası'nın kuzeyinde yer alan Callao Mağarası'nda 13 fosil kemik ve dişleri bulundu. Araştırmayı gerçekleştiren arkeologlar tarafından bulunan kemik ve dişlerin, şimdiye kadar bilinmeyen bir insanımsıya ait olduğunu belirtildi.
"Science Alert" internet sitesinde yer alan ve bulguları "Nature" dergisinde Çarşamba günü yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre bu keşif, hem Güneydoğu Asya hem de Avustralya kıta sahasında derin su kütleleri ile ayrılan adalarda, bir tür insan türünün ikinci kez bulunduğunu gösteriyor.
Ayrıca araştırmacıların sonuçlarına göre Callao Mağarası'nda 2007, 2011 ve 2015'te yapılan kazılar sırasında bulunan kemik ve dişlerin "homo luzonensis" ismi verilen türden en az üç bireye ait olduğu ifade edildi.
Araştırmacılar, fosil ve dişlerin ait olduğu düşünülen bireylerden birinin 67 bin, diğerinin 50 bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiğini kaydetti.