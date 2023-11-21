En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan bomba rakam uzman isim duyurdu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan taban maaşlarının artırılması için çalışmalar başladı. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında milyonları ilgilendiren önemli detaylar aktardı.
Milyonlarca emekli zam bekliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan çeşitli tahminler gelirken Faruk Erdem'in yazısı dikkat çekiyor:
AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yasa teklifini sunması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zamları yaklaşırken taban maaş artışı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Seçimlerden önce 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılan taban maaşın yeniden artırılması gündemde.
Bunun için yasa değişikliği gerekiyor.
AK Parti'de bu yasa değişikliği için hazırlıklar sürüyor. Emeklinin zamlı maaşını alması için yasanın yılbaşından önce çıkması gerekiyor. Bu nedenle AK Parti önümüzdeki haftalarda en düşük emekli maaşını artıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.
Kulislerde 7 bin 500 liranın 10 bin liraya çıkartılacağı konuşuluyor. Ancak rakam özellikle 6 aylık artış belli olduktan sonra kesinleşecek.