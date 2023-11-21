En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan bomba rakam uzman isim duyurdu

Bunun için yasa değişikliği gerekiyor.

AK Parti'de bu yasa değişikliği için hazırlıklar sürüyor. Emeklinin zamlı maaşını alması için yasanın yılbaşından önce çıkması gerekiyor. Bu nedenle AK Parti önümüzdeki haftalarda en düşük emekli maaşını artıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.



