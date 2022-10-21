En çok sevilen ve nefret edilen milyarderler! Listede Türkiye detayı: Bunu bizde kim seviyor?
Yapılan bir araştırmada sosyal medyada atılan twetler yapay zeka ile incelendi. Bu yolla dünya genelinde en çok sevilen ve nefret edilen milyarderler listesi çıkarıldı. En çok sevilenler arasında birinci sıraya yerleşen isim Bill Gates oldu. Türkiye'de en çok sevilen ve en nefret edilen milyarderler, araştırmaya göre bakın kimlermiş...
Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en sevilen ve en nefret edilen milyarderleri derledi. Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi. Kimileri çok seviliyor, kiminden nefret ediliyor.
Tweetlerde her bir sözün olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirlemek için yapay zeka kullanıldı ve ortaya bir liste çıkarıldı.
İşte dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler...
Dünya genelinde en sevilen milyarderler
1. Bill Gates
37 ülkede en çok sevilen milyarder olarak öne çıktı.
2. Elon Musk
Tesla CEO'su, 27 ülkede seviliyor.