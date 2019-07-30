En çok dinlenen şarkı çalıntı çıktı! Katy Perry tazminat ödeyecek
ABD'li pop yıldızı Katy Perry'nin 6 milyondan fazla satan ve Grammy adayı olan şarkısı 'Dark Horse' şarkısının çalıntı olduğu ortaya çıktı
ABD'li şarkıcı Katy Perry, 2013 yılında çıkardığı Dark Horse şarkısı 6 milyondan fazla satmış, şarkısına çektiği klip ile de çok konuşulmuştu. Şarkı Youtube'da 2 milyar 600 binden fazla dinlendi.
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Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden Flame, Katy Perry’nin Dark Horse şarkısının 2008 yılında çıkardığı “Joyful Noise” adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etmiş ve dava açmıştı.
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The Associated Press’in aktardıklarına göre, 2014 yılında Flame tarafından açılan davanın dün gerçekleşen duruşmasında karar çıktı.
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ABD’nin Los Angeles mahkeme salonunda dokuz üyeli jüri, tüm dünyada en çok dinlenenler arasına giren ve 6 milyondan fazla satan şarkının, “Joyful Noise” adlı parçadan çalıntı olduğu hükmüne vardı.
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