En çok bu 15 soru merak ediliyor! Kazandıran sistemin ayrıntıları

Döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu.

Soru 1: Türk lirası vadeli mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümden kimler yararlanabilecek?

Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler de bu sistemden yararlanabilecek.