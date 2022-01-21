En çok bu 15 soru merak ediliyor! Kazandıran sistemin ayrıntıları
Doların aşırı yükselmesinin ardından Türk lirasına dönüştürülmesini teşvik amaçlı getirilen kur korumalı mevduat hesabı sisteminin ayrıntıları belli oldu. Vatandaşlar ve şirketler söz konusu ürüne ilişkin en çok "Sistemden kimler, nasıl yararlanacak?", "Vadesinden önce çekim yapılması halinde destek sağlanacak mı?", "Halihazırdaki altın hesapları da sisteme dahil olabilecek mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor
Döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu.
Soru 1: Türk lirası vadeli mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümden kimler yararlanabilecek?
Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler de bu sistemden yararlanabilecek.
Soru 2: Yurt içi tüzel kişilerin kapsamı nedir?
Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar dışında kalan tüm şirket ve kuruluşlar uygulama kapsamındadır.
Soru 3: Gerçek ve tüzel kişiler için hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?
Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadede hesap açabilecektir. Tüzel kişiler ise 6 ve 12 aylık vadelerde hesap açabilecektir.
Soru 4: Hesaptan elde edilen getiri ne olacak?
Mevduat sahibi ve banka arasında belirlenecek mevduat faiz oranına göre getiri elde edilecektir. Vade sonunda döviz kurlarında/altın fiyatlarında, vade başlangıcına göre artış olması halinde faizin üzerinde kalan kur farkı Merkez Bankası tarafından hesap sahibine ödenecek.