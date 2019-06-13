En büyük hasadı 3 kilo taleplere yetişilemiyor
Ordu’nun yüksek kesimlerinde yetişen, bir kişinin uzun uğraşlar sonucu günlük en fazla bir kilo toplayabildiği ‘dağ çileği’ kilogramı 120 TL’den satılmasına rağmen tezgahlarda hemen tükeniyor. Bazı insanların fiyatı için pazarlık dahi yapmadığı dağ çileğini toplayanlar, satmaya dahi kıyamıyor.
Ordu bölgesinde yetişen, kendisine has kokusu ve lezzetiyle de hayran bırakan dağ çileği, her yıl olduğu gibi yine rağbet görüyor. Bir insanın, günlük ortalama bir kilogram toplayabildiği dağ çileği, reçel yapımında kullanıldığı gibi ham olarak ve çeşitli yollarla tüketilebiliyor.
Özellikle yüksek kesimlerde daha çok yetişen, kadınların güçlükle topladığı ve toplamak için saatlerce yürüdüğü dağ çileğinin kilogramı 120 TL’den satılmasına rağmen, tezgahlardaki en çok talep edilen ürünler arasında yerini almaya devam ediyor.
Zahmeti çok olan bir ürün ve ona göre de fiyatı biraz pahalı. Kilo işi alırlarsa 120 TL’den satılıyor. Ya da küçük 250-300’er gramlık kaplarda da tartılıyor. Onun da fiyatı 30 TL.
Dağ çileğini toplamak için sabah erkenden evlerinden çıkıyorlar. İki saat yürüdükten sonra çileğin olduğu yere varıyorlar.