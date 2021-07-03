En büyük düşmanı Kartal Tibet'i anlattı! Kemal Sunal tesadüfü şaşırttı vasiyeti ortaya çıktı
200'e yakın filmde rol alan ve 50'yi aşkın filmi yöneten Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet'i en büyük düşmanı anlattı. Tibet'in ölümündeki Kemal Sunal detayı herkesi şaşırttı.
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, dün 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla Tibet'in vefatını duyurdu.
Kartal Tibet’in Türk seyircisinin gözünde taht kurduğu Tarkan serisi filmlerindeki en büyük düşmanı Çinli Wang Yu’yu canlandıran Türkiye Karete Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, dostunu Hürriyet'ten Eyüp Serbest'e anlattı.
78 yaşındaki Hakkı Koşar, “40 yıllık dostumdu” dediği Kartal Tibet’in ardından şunları söyledi "Sadece oyuncu ve yönetmen değildi. O herkesi birbirleriyle barıştıran, kaynaştıran bir ağabey, bir kardeş, bir babaydı. Biz onunla sadece rol arkadaşı değil, kardeş olduk." dedi.
Dostuyla ilgili Koşar "O bana ‘Hocam’, ben ona ‘Canım Ağabeyim’ derdik. Dünya güzeli bir insandı. Asla insan ayırt etmezdi. Her seviyedeki insan onun gözünde birdi. Kartal’ın ardından vücudumun yarısı gitti gibi oldu." şeklinde konuştu.